Kunst und Kultur bei der Wienwoche im September

Die Eröffnung der Wienwoche findet am Freitag, den 13. September von 18.30 bis 22 Uhr am Wiener Karlplatz in der City statt. Bei freiem Eintritt können Wiener und Wienerinnen dabei sein und gemeinsam den Abend genießen. An neun Abenden lädt das Festival unter dem Motto „Nightline“ auch zum gemeinsamen Tanzen ins Flex Café am Wiener Donaukanal. Von 13. bis 21. September steht die Festival-Nightline ganz im Zeichen elektronischer ­Musik, avantgardistischer Liveacts, queerer Shows, Musikperformances und ­DJ-Sets. B&W NIGHTLINE bringt sowohl lokale Größen der queer-feministischen Clubszene als auch experimentelle Newcomer*innen zusammen.