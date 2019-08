Ein „normaleres“ Leben für die Betroffenen

Hagmüller arbeitet an einer Lösung. Er forscht im Institut für Signalverarbeitung und Sprachkommunikation an einer elektronischen Sprechhilfe. Die Ersatzstimme wird dabei durch ein kleines, vibrierendes Gerät erzeugt, das mit einem Halsband an der passenden Stelle befestigt wird. In Kombination mit einer speziellen Software werden damit Mundbewegungen beim Sprechen hörbar gemacht. Beide Hände bleiben frei.