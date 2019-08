Unabhängig von einer möglichen Koopaeration kommt Tesla dem deutschen Konzern möglicherweise tatsächlich nahe. Der Elektroautohersteller hat für seine europäische „Gigafactory“ Interesse an einem Standort in Niedersachsen - dem Bundesland, in dem Volkswagen zu Hause ist. gezeigt. Tesla geht es - so Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann - um eine gute Lage im europäischen Verkehrsnetz mit Hafenanbindung, einer dynamischen Forschungslandschaft und erneuerbaren Energien vor der Haustür.