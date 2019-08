„2018 mein schwierigstes Jahr“

Juventus startet am Samstag in die Serie-A-Saison. Im schwarz-weißen Ensemble wird neuerlich Ronaldo die größte Aufmerksamkeit beanspruchen. „2018 war für mich das schwierigste Jahr auf einem persönlichen Level“, bekannte der Stürmer unter der Woche in einem Interview im portugiesischen Fernsehen.