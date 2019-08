600 Bürger haben dagegen unterschrieben, 100 am Mittwoch gegen den geplanten Handymast in Emmersdorf demonstriert. Und nachdem es anfangs so aussah, als ob das 42-Meter-Monster nicht zu verhindern sei, gibt es jetzt einen Lichtblick. Die Bauverhandlung ergab, dass die Unterlagen unzureichend sei könnten.