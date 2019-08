Zuvor stehen noch Gmunden (10.9.), Linz (11.9.) und Salzburg (12.9.) auf dem Tourplan von Eberhartinger, Thomas Spitzer und Co. Die Show in Wien wird überdies mitgefilmt und Ende November auf CD, Blu-Ray und DVD erscheinen, wenn alles wie geplant abläuft. Auf die Frage, wie stark ihn die Schmerzen im Fall des Falles handicapen würden, erwiderte der Sänger: „Ich werde so gut bluffen wie nur möglich. Wenn es drauf ankommt, in einer vollen Stadthalle, macht das Adrenalin den Rest. Da ist man legal gedopt. Ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Etwas anderes mag ich mir gar nicht vorstellen.“