Wunsch nach innerbetrieblicher Fortbildung

An die Wirtschaft, also an die Arbeitgeber, richtete die Gewerkschafterin den Wunsch, „in innerbetriebliche Aus- und Weiterbildung, in Umschulungen, zu investieren“. Infolge der Digitalisierung verschwinden laut Reischl gewisse Arbeitsplätze, dafür würden oft andere Qualifikationen im selben Betrieb gesucht.