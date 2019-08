Der frühere Weltranglisten-Erste Andy Murray tritt nächste Woche bei den Rafa Nadal Open auf Mallorca an. Das gaben die Veranstalter des Challenger-Turniers von Tennis-Superstar Rafael Nadal auf der Baleareninsel am Donnerstag bekannt. Der Brite hatte zuletzt seine Teilnahme an den bevorstehenden US Open in New York wegen Hüftproblemen abgesagt.