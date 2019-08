Rammstein feuern in Wien aus allen Rohren

Auf der Setlist finden sich Songs ihres aktuellen Albums wie „Zeig dich“, „Deutschland“, oder „Puppe“ aber auch alte Hits wie „Links, 2, 3, 4“ oder „Sehnsucht“. Die Bühnenshow: Bewusst provokant! So reitet Sänger Till Lindemann etwa auf einer überdimensionalen Spermakanone oder lässt Keyboarder „Flake“ in einem gigantischen Kochtopf schmoren. Zuletzt haben Rammstein auch immer wieder politische Akzente gesetzt - erst kürzlich etwa bei ihrem Gig in Moskau, wo die Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landers einander wegen der vorherrschenden Homophobie in Russland auf der Bühne küssten.