Drogen mit Verkaufswert von mehr als einer Million Euro

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen - insgesamt 24 wurden festgenommen, auch in Deutschland, über sieben wurde die U-Haft verhängt - im Zeitraum von Herbst 2017 bis März 2019 rund 4,8 Kilogramm Kokain in Tirol sowie etwa ein Kilo Kokain im Burgenland verkauft hatten - Straßenverkaufswert: etwa 580.000 Euro. Sicherstellungen von mehreren Kilo Kokain gab es ebenso in Deutschland - mit einem Verkaufswert von ebenfalls etwa einer halben Million Euro.