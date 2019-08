Eine 41-Jährige aus St. Aegidi stahl am 21. August gegen 9.50 Uhr in der Nähe des Linzer Tores in Schärding einer 64-Jährigen, die mit ihrem Rollator unterwegs war, aus der Handtasche die Geldbörse. Die Handtasche war vorne im Korb des Rollators verwahrt.