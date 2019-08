Vor der Feurwalze

Der Linzer Stunt machte eine internationale Karriere, hatte Auftritte in Quentin Tarantinos Racheepos „Inglourious Basterds“ oder im Actionstreifen „Knight and Day“ mit Tom Cruise. Immer wenn des den Hauptdarstellern zu heiß wird, übernimmt Hanslmaier deren Rolle, um über aus fahrenden Autos zu stürzen oder vor einer Feuerwalze herzurennen. Am Sonntag läuft im Hauptabendprogramm „Spuren des Bösen“: „Ich doubelte Heino Ferch bei einem halsbrecherischen Treppenabsturz.“