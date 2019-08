Angeklagter wurde bedroht

Dieser macht derzeit in einem Kärntner Krankenhaus die Ausbildung zum Allgemeinmediziner fertig. „Es funktionierte und dann habe ich es wiederholt. Zunächst ein bis zwei Mal pro Jahr, dann hat sich das gesteigert.“ Die Staatsanwaltschaft klagte insgesamt 40 Fälle an. Die fingierten Rechnungen machten zusammen gut 208.000 Euro aus.Richterin Gudrun Schmitt wollte wissen, warum die Summe so hoch wurde. Neben dem 34 Semester dauernden Studium war es auch Spielsucht, so die Antwort des Angeklagten: „Zunächst habe ich nur um kleine Beträge gespielt.“ Dann soll ihn der Kroate, der für ihn die Rechnungen fälschte, anderen Spielern im privaten Kreis vorgestellt haben. „Es wurde bedrohlicher, sie ließen mich manchmal gewinnen, dann nahmen sie mich aus. Ich wurde bedroht, ich sollte die Schulden bezahlen. Ich habe viel Geld verloren“, sagte der Beschuldigte.