Kickl: Nachfolger Peschorn ist eine „Lame Duck“

Die Überparteilichkeit Peschorns stellte auch Kickl infrage. So sei der Innenminister regelmäßiger Gast in der ÖVP-Bundesparteizentrale und werde wohl „seine Anweisungen holen“, um den „Linksschwenk“ der Partei voranzutreiben. Dementsprechend hart fiel auch Kickls Kritik an seinem Nachfolger aus. Peschorn sei eine „Lame Duck“, eine lahme Ente, seit dessen Amtsantritt leide die Sicherheitspolitik in Österreich massiv.