Das Posting der FPÖ Fischamend wurde zwar bereits gelöscht - das dürfte die Ortgruppe allerdings nicht vor rechtlichen Problemen bewahren. In dem Text der Freiheitlichen hieß es: „Auch wenn Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in ihren (sic) Dienst unpolitisch handeln, wissen sie genau was in den Wahlkabinen zu tun ist, den (sic) wir wissen es auch was zu tun ist am 29 September! (sic) Wir sind auf eurer Seite“.