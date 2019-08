Die Sonne scheint nach Auflösen und Auflockern einiger Restwolken am Sonntag vielerorts. In der labilen Luftmasse, die über Österreich liegt, bilden sich im Tagesverlauf vor allem im Berg- und Hügelland lokal Regenschauer oder Gewitter. Der Wind weht schwach, im Osten auch mäßig aus Ost bis Südost. Es wird wärmer und damit steigen die Temperaturen von Frühtemperaturen zwölf bis 21 Grad am Morgen auf Höchstwerte zwischen 26 und 32 Grad an. Die höchsten Temperaturen werden im Nordosten Österreichs erwartet.