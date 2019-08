Mit der kranken Tochter in ein „richtig chinesisches“ Krankenhaus - für den nunmehrigen Dortmund-Edelzangler Axel Witsel war das während seiner Zeit in China eine grenzwertige Erfahrung. Eine, die ihm den Weg zurück nach Europa und schließlich zu Borussia Dortmund ebnete, wie er in einem aktuellen Dazn-Interivew (siehe Video oben) erklärt.