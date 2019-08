Jetzt ist es offiziell: Ab dem 10. September können Gamer im 2D-Action-Plattformer „Blasphemous“ auf PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch in die Gestalt des Büßers schlüpfen, um die „alptraumhafte Welt“ von Cvstodia mit ihren „höllischen Geheimnissen“ zu erkunden. Ein neuer, anlässlich der Bekanntgabe des Release-Datums veröffentlichter Trailer stimmt auf den Titel ein.