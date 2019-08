Bei den Verdächtigen im Alter von 33 bis 44 Jahren handelt es sich laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer um Hintermänner, die ihre Ware an „Streetrunner“ weitergaben. Neben Kokain sollen sie auch mit Heroin gehandelt haben. Drei der Nigerianer wurden vom 17. bis zum 20. August in Wohnungen in Ottakring und Simmering festgenommen - dabei wurden 600 Gramm Kokain und 50 Gramm Heroin sichergestellt. Der Straßenverkaufswert dieser Drogen beträgt „zumindest 60.000 Euro“, berichtete Maierhofer.