Das Problem wird noch diese Woche „provisorisch“ gelöst, verspricht Bau-Stadträtin Martina Berthold (Grüne). Weiterer Faktor: Durch die Straßensanierung habe sich auch das Gefälle geändert, was eben neue Pfützen entstehen ließ. Und ab dem Frühjahr stehen in dem Bereich ohnehin Kanalerneuerungsarbeiten an – also wieder eine Baustelle.