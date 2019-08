Auch Barca blitze ab

Barca habe alles versucht, um den 27-Jährigen zurück zu holen, aber PSG lehne bisher jedes Angebot ab, schrieb die Zeitung „Sport“ aus Barcelona am Donnerstag. Auch der jüngste Vorschlag, Neymar zunächst auszuleihen und eine Kaufoption in den Vertrag aufzunehmen, sei in Frankreich zurückgewiesen worden. „Die Differenzen zwischen beiden Clubs sind groß, und Barca ist klar, dass PSG versucht, eine Rückkehr des Brasilianers um jeden Preis zu verhindern“, schrieb die Zeitung.