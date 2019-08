Kurz vor 21 Uhr rissen die in einer Wohngruppe untergebrachten sieben Schubhäftlinge aus Afghanistan ein im Erdgeschoß befindliches Fenster aus dem Fensterstock und gelangten so in den Außenbereich der Einrichtung. Dort versuchten sie, den Innenzaun zu überklettern, wobei Alarm ausgelöst wurde.