Für das Projekt gibt es eine klare politische Mehrheit in der Stadt. Einzig die grüne Bürgerliste und die KPÖ Plus lehnen einen Ausbau ab. Die Befürchtung: Mehr Parkplätze inmitten der Altstadt ziehen mehr Verkehr an - samt Lärm und höherer Schadstoffbelastung. Einem offiziellen Gutachten zufolge sei alleine auf der zentralen Zufahrtsroute mit bis zu 3.000 zusätzlichen Autofahrten am Tag zu rechnen -, was die Beteuerungen der anderen Parteien zu mehr Klimaschutz ad absurdum führen würde. „Das Geld für den Ausbau sollte besser in die Salzburger Öffis und ein intelligentes Park-und-Ride-System für Touristen investiert werden“, sagte die Chefin der Bürgerliste, Stadträtin Martina Berthold.