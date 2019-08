Klaffende Löcher im Gesicht nach Solarium-Besuchen

Klaffende Löcher in der Nase, krustige und eitrige Wunden im ganzen Gesicht und höllische Schmerzen - das richtet der Hautkrebs an. Doch daran will niemand denken, wenn er ein paar Mal pro Woche mehr Zeit als empfohlen im Solarium verbringt. „Nicht nur die natürliche Sonne, auch die künstliche UV-Strahlung im Solarium fördert das Entstehen von Hautkrebs. Laut WHO (World Health Organisation) haben Sonnenstudionutzer verglichen mit Menschen, die niemals in einem Sonnenstudio gewesen sind, ein deutlich erhöhtes Risiko an einem Hautkrebs zu erkranken“, betont Dermatologin Dr. Golnaz Delir vom Wiener Kuzbari Zentrum.