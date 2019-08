Die „Haie“ im Pressegger See beschäftigen mittlerweile auch schon die Gemeindevertreter in Hermagor. Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Badegäste durch Störe erschreckt wurden, die bei einem Hochwasser in den See gelangt waren, hat der Bürgermeister jetzt sogar eine Fangprämie ausgesetzt.