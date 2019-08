Die Bundes-SPÖ bekommt ihre Ortsgruppen einfach nicht in den Griff. Nach der SPÖ Langenzersdorf (Nazi-Vergleich nach Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale) und der SPÖ Groß-Enzersdorf („Ibiza-Dosenschießen“) sorgt nun die SPÖ Simmering für neuen Unmut in der Wiener Löwelstraße. So rebellieren einige rote Funktionäre gegen das von der eigenen Bundespartei mitbeschlossene und lange geforderte Rauchverbot in der Gastronomie. Ihr Motto: „Nein zum generellen Rauchverbot! Ja zur Wahlfreiheit!“ Die Reaktionen innerhalb der Partei fallen entsprechend wenig positiv aus.