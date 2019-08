Für ihren neuesten Instagram-Schnappschuss hat sich Ashley Graham jetzt nahezu hüllenlos gezeigt. In bester Demi-Moore-Manier - die Schauspielerin ließ sich einst ja nackt samt Babybauch am Cover des „Vanity Fair“ abdrucken - warf sich die Model-Beauty in Pose: Der Bademantel, der ihr über die Schultern rutschte, verdeckte nicht mal das Nötigste, ihre Brüste bedeckte die 31-Jährig mit ihren Händen, die Rundung ihres Babybäuchleins ist deutlich zu sehen.