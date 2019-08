Sein am Parkplatz der Mutterer Alm verlorenes Mobiltelefon konnte am Mittwoch ein Einheimischer (16) im Bereich Wattens orten. Polizisten wiederum führten erneut eine Handyortung an. Diese zeigte, dass sich das Mobiltelefon in einem Pkw, der auf der A12 unterwegs war, befand. Sie konnten den Wagen anhalten, im Zuge einer Kontrolle wurde das Handy gefunden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Deutschen und seine Begleiterin (22).