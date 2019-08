Ein 17-Jähriger aus Neukirchen am Walde fuhr am 21. August gegen 21.15 Uhr mit seinem Pkw auf der L1200, Peuerbacher Landesstraße Richtung Peuerbach. In der Ortschaft Mittereibach (Gemeinde Peuerbach) dürfte er aufgrund des Spurenverlaufes auf der Fahrbahn in einer leichten, langgezogenen Linkskurve die Kurve geschnitten und auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Zur selben Zeit lenkte eine 15-Jährige aus Taufkirchen an der Trattnach ihr Moped in die entgegengesetzte Richtung. Auf ihrem Fahrstreifen wurde sie von der linken Fahrzeugfront des Pkw frontal erfasst. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Wels gebracht.