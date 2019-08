Murg mit Doppelgänger?

Bis 2. September hat das Transferfenster offen, so lange kann Barisic zuschlagen, wird es auch Gerüchte geben. Auch kuriose: So soll gestern Thomas Murg in Köln gesichtet worden sein - zu Verhandlungen? Wohl ein Doppelgänger: Murg trainierte zu Mittag in Hütteldorf.