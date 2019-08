„Ich fühle mich aber in der Jäger-Rolle ganz wohl“, erklärt Eng, der mit guten Erinnerungen an den Lausitzring kommt. „Da konnte ich 2018 meine erste DTM-Pole und den ersten Podestplatz holen“, sagt der 29-Jährige. Resultate, an die er jetzt anknüpfen will. Dafür könnte auch die Taktik etwas verändert werden. „Wir haben bisher im Qualifying weniger riskiert um eine bessere Renn-Pace zu haben“, verrät Eng. „Vielleicht versuchen wir es hier etwas aggressiver.“ Gefeiert wird am Lausitzring unabhängig von den Rennergebnissen. Grund: Das Rennen am Sonntag ist das 500. der DTM-Geschichte. Eine Geschichte, in der Eng auch in der Saison 2020 mitspielen will. „Mein Werksvertrag mit BMW läuft auch kommendes Jahr und ich hoffe, dass ich erneut in der DTM eingesetzt werde“, erklärt der Salzburger. „Ich glaube, dass ich mich in meinen ersten beiden Saisonen sehr gut entwickelt habe.“