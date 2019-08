Max Kühner hat zum Auftakt der Springreit-Bewerbe bei den Europameisterschaften in Rotterdam mit Platz zwei im Zeitspringen überrascht. Auf Chardonnay blieb der 45-Jährige am Mittwoch nach einem fehlerfreien Ritt in einer Zeit von 71,06 Sekunden nur hinter Titelverteidiger Peder Fredricson. Der Schwede bewältigte den Parcours in 70,25 Sekunden.