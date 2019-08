Eine 19-Jährige aus Enns ging am 21. August 2019 um 15.30 Uhr in der Weißenwolffstraße in Linz als sie bei einem Hauseingang einen auffällig schwarz gekleideten Mann bemerkte. Kurz bevor sie mit etwas Abstand an ihm vorbeigehen wollte rief ihr dieser einige unsittliche Sätze zu. Dann öffnete der Mann seine Hose und begann vor der Frau zu onanieren.