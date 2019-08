US-Präsident Donald Trump hat US-Medienberichten zufolge seine Forderung nach strengeren Hintergrundüberprüfungen von Waffenkäufern zurückgezogen. Dies habe Trump dem Chef der einflussreichen Waffenlobby NRA, Wayne LaPierre, in einem Telefonat am Dienstag gesagt, berichteten US-Zeitungen am Mittwoch. Das Gespräch sei auf Initiative des Präsidenten zustande gekommen.