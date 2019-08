Während jener iranische Supertanker, der wochenlang vor der Küste Gibraltars beschlagnahmt war, weiterhin Kurs auf den griechischen Hafen Kalamata hält, gerät die Regierung in Athen immer mehr in Bedrängnis. Die US-Drohung an alle Mittelmeerhäfen, den mit iranischem Öl beladenen Tanker bloß nicht anlegen zu lassen, ist auch von der griechischen Regierung vernommen worden. Am Mittwoch versicherte Vize-Außenminister Miltiadis Varvitsiotis, man wolle „unter keinen Umständen den Öltransport nach Syrien erleichtern“.