Er sei gerade am Pool gelegen, als plötzlich eine Matratze in den abgezäunten Bereich geflogen sei, berichtet Manes. An sich nicht ungewöhnlich, zumal sich der Himmel langsam verdunkelte und der Wind aufzufrischen begann. Doch das sollte nur die Vorhut gewesen sein, wie Augenblicke später klar wurde: „Als eine zweite und eine dritte kam, sind wir aufgestanden, ich hab meine Kamera geschnappt und das war dann das, was wir gesehen haben“, schildert Manes.