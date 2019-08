Obwohl getrennt, fuhr im Juni ein irakisches Paar mit den gemeinsamen Kindern nach Kroatien auf Urlaub. Auf der Rückreise eskalierte die Situation in Gralla: Der Iraker fuhr von der Autobahn ab in eine ihm völlig fremde Gegend. In einem Wald forderte er die Töchter auf im Wagen zu bleiben, die Frau (46) musste mit ihm kommen.