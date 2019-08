Im Dezember 2016, der genaue Zeitpunkt konnte nie festgelegt werden, drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in Seefeld ein. Sie brachen die Terrassentür auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Mitgehen ließen sie eine Armbanduhr, etwas Bargeld und einen Standtresor. Dieser brachte ihnen wohl nichts als Ärger ein, denn er wurde am Dienstag ungeöffnet in Leutasch aufgefunden.