In den vergangenen fünf Jahren sei die Wirtschaftskammer in Wien ziemlich reformiert worden: Aus zehn Standorten wurde ein einziger (mit bester Anbindung an die Öffis, aber ohne eigene Garage!), die 25 Abteilungen wurden auf fünf „eingedampft“. Präsident Ruck: „Allein durch die neue Zentrale werden wir jährlich zwölf Millionen Euro sparen, das können wir in besseren Service für unsere Mitglieder investieren.“