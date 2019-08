An Grenze festgenommen

Tatsächlich gab es einen Volltreffer und danach die europaweite Fahndung nach dem einschlägig vorbestraften, 32-jährigen Rumänen. Er wurde an der rumänisch-ungarischen Grenze in der 7400-Einwohner-Gemeinde Nădlac bei der Ausreise von Polizisten erkannt, festgenommen und mittlerweile nach Leoben überstellt. Der Verdächtige legte ein volles Geständnis ab. Seine Komplizen sind noch auf der Flucht.