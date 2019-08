Ein verregneter Dienstag im Sommer, ein Notruf, der in der Leitstelle Tirol eingeht – und 20 Minuten bis die Crew von „Martin 2“ am Einsatzort im Lechtal ist, die „Krone“ berichtete. Der Patient, mit Verdacht auf Schlaganfall, wird in die Innsbrucker Klinik geflogen, es zählt jede Minute. Einsätze solcher Art werden von keiner Partei in Frage gestellt, denn in einer Sache sind sich alle einig: Die notärztliche Versorgung in Tirol muss rund um die Uhr gewährleistet sein – auch in peripheren Regionen.