Fassungslosigkeit am Mittwochnachmittag an der Regatta-Strecke in Linz-Ottensheim. Wo am Samstag die Eröffnungsfeier der Ruder-Weltmeisterschaften 2019 über die Bühne gehen soll und wo Tags darauf die ersten Vorläufe am Programm stehen. Neben den letzten Aufbauarbeiten zogen schon viele Athleten ihre ersten Trainingsrunden. So auch ein Weißrussischer 1er-Para-Ruderer. Der nach rund 3,5 Kilometern Fahrt plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache kenterte.