Zu diesem Zwecke ratifizierten 1992 alle 28 EU-Staaten das „Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000“. In der Folge hatten die Mitgliedsstaaten geeignete Gebiete zu melden, die auch von Brüssel geprüft wurden. In dieser Causa war die EU mit Tirol gar nicht zufrieden. Permanent musste nachgemeldet werden, so auch das Gebiet „Sinesbrunn“ im Gemeindegebiet von Tarrenz.