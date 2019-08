In Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und der Berufsfeuerwehr wurde nach passenden Teilnehmerinnen gesucht. Die Organisation läuft über das Zentrum für Ausbildungsmanagement. Die Frauen verbessern ihre handwerklichen Fähigkeiten, frischen ihr Wissen in Mathematik und Deutsch auf und arbeiten an ihrer körperlichen Fitness. Bisher schaffte ja keine Frau die harte Aufnahmeprüfung für die Berufsfeuerwehr. Das soll sich nun ändern. „Es ist ein verantwortungsvoller und herausfordernder Beruf“, so Lind.