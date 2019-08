„Das enorme Verkehrsaufkommen in Tirol ist der Bevölkerung nicht mehr länger zumutbar. Daher werden wir in das ÖVP-Parteiprogramm ein ,Transitkapitel Tirol‘ schreiben!“ Das kündigte VP-Chef Kurz gestern anlässlich eines „Krone“-Besuches an. Sein Wahlziel: Stärkste Partei und wieder Bundeskanzler werden.