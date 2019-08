Neunzig lange Minuten waren im Kreisliga-Pokalspiel zwischen dem Pirates FC und dem SV Studernheim verstrichen. 1:1 hieß es zu diesem Zeitpunkt. Wie im Pokal üblich, ging das Spiel in die Verlängerung. Die Piraten gingen mit 2:1 in Führung, kassierten allerdings kurz vor Abpfiff den erneuten Ausgleich. So kam es, wie es kommen musste: Das Elfmeterschießen musste entscheiden.