Von Herbst 2017 bis ins heurige Frühjahr soll die Bande fast fünf Kilo Kokain in Tirol und einen Kilo desselben „Stoffes“ im Burgenland verkauft haben. Das entspricht einem Straßenverkaufswert von 580.000 €. Der Lieferant, ein 36-jähriger Albaner, wurde nach seiner Einreise in Wörgl geschnappt. „23 Täter wurden mittlerweile festgenommen. über sieben ist die U-Haft verhängt“, so die Exekutive. Kokain um 100.000 €, ein Mercedes-Kombi für die Schmuggelfahrten, 15 Kilo Silberbarren, Bargeld und mehrere Handys wurden sichergestellt.