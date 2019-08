Mit gleich drei tierischen Einsätzen hatten es Helfer in Oberösterreich zu tun: Einmal wurde ein verwaistes Fischotter-Baby von Wanderern gerettet, beim anderen Fall wurde eine herrenlose Bartagame in einem Garten mitten in Linz gefunden. Außerdem wurden acht schreiende, neugeborene Igel am Waldrand gefunden.