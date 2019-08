„Es ist kaum zu glauben, dass alles so ausgegangen ist und niemand verletzt wurde“, sagt Thomas Baumgartner aus Pram nach der Rettungsaktion. Der Psychologe (48) war mit Ehefrau Karin (38) nach einem Saunabesuch in Bad Schallerbach kurz nach 23 Uhr in Pichl bei Wels auf die A8 gefahren.