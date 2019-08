Wer einen Einkauf macht oder etwas im Gasthaus bestellt, kann sich an der Kassa bis zu 200 Euro in bar holen, das wird dann auf der Rechnung ausgewiesen. Bisher sind zum Beispiel schon Billa, Merkur, Lidl und MPreis mit an Bord, bei mehr als 3000 Standorten österreichweit gibt es den Service insgesamt schon. Bis zum Jahresende sollen es an die 4000 werden, auch Gastronomen, Bäcker und kleine Geschäfte sollen vermehrt dazukommen.